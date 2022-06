Crisi politica a Ventimiglia: il saluto dell'Assessore Palmero "Tutti si mettano in forte discussione”

“Il mio percorso iniziato con la campagna elettorale di 3 anni e mezzo fa si conclude non senza una forte riflessione su ciò accaduto in questo periodo. Ho avuto il privilegio di svolgere il compito da consigliere prima e da assessore poi, conoscendo le varie sfaccettature dell'ambiente amministrativo”.

Sono le parole dell’ormai ex Assessore Eleonora Palmero, che saluta così dopo l’esperienza nell’Amministrazione Scullino. “Di questi anni – prosegue - mi rimane una forte crescita personale fatta di esperienze a volte positive, a volte negative, risultati e sconfitte, attacchi personali, liti e forti contrasti ma anche abbracci e sorrisi delle persone che ho potuto aiutare con il mio lavoro. Ho festeggiato la mia elezione tra le lacrime e oggi con qualche lacrima di commozione prendo atto che la buona volontà, l'impegno e l'amore per la comunità non bastano. La verità è che ho sempre fatto molta fatica ad avere una mentalità politica ma ho sempre lavorato con cuore ed umiltà e seppur con poca esperienza mi sono sempre impegnata al massimo conscia di aver forse deluso qualcuno ma chi conosce la macchina comunale dall'interno sa quanto sia difficile arrivare al risultato”.

“Voglio ringraziare chi ha fatto parte di questo viaggio, i miei colleghi di Giunta e di Consiglio, il Sindaco, il Segretario generale, i dipendenti comunali tutti, gli uffici del comparto sociale e la dirigente, lo staff, le associazioni, chi mi ha votata e supportata e chi in questo momento sto dimenticando ma che ha comunque fatto parte del mio cammino in questa esperienza”.

“E' arrivato il momento di dedicarmi a chi ho lasciato indietro in questi anni – termina - fidanzato, famiglia, amici e associazioni. In ultimo ringrazio la mia famiglia. Grazie per i valori che mi avete insegnato, l'aiuto ed il supporto che mi avete dato anche in momenti di grande sconforto. Le mie riflessioni sulla politica continueranno in privata sede perché c'è necessità da parte di tutti di mettersi in forte discussione”.