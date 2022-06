Sanremo: domani concerto all'Alfano con l'Orchestra Sinfonica

"È possibile acquistare i biglietti al seguente LINK e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da venerdì 24 giugno dalle ore 16" - ricordano dalla Sinfonica.

"Durante lo spettacolo, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà la Sinfonia N. 9 in Re Minore per Soli, Coro e Orchestra Op. 125 di Ludwig Van Beethoven, che comprende i seguenti movimenti: Allegro ma non troppo, un poco maestoso; Molto vivace – Presto – Scherzo; Adagio molto e cantabile – Andante moderato – Adagio; Presto – Allegro molto – Andante maestoso – Allegro energico. - spiegano - Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo, gli operatori della musica, del turismo e le istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston, simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana, e nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano, un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore. Sanremo apre così le porte a tutti i turisti, che per tutta l’estate avranno la possibilità di scoprire – con la musica proposta dal ricco cartellone di eventi – un luogo suggestivo come quello dell’Auditorium Franco Alfano, per poter vivere un’esperienza immersiva attraverso i suoi scorci e i tramonti mozzafiato. Le note riecheggeranno anche nei borghi del ponente ligure, che ospiteranno alcuni concerti della rassegna estiva nei mesi di luglio e agosto".