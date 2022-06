Sanremo: da sabato la personale di Maira Meneghin all'Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia

Sabato, alle 18, presso l'Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, a Sanremo, si terrà l'inaugurazione di Unconscious, firmata da Maira Meneghin. Si tratta della seconda tappa del tour espositivo dell'artista. La personale è curata dall'artista Giacomo Pellini e rivela un mondo dalle coordinate precise, quelle della filosofia orientale e della psicologia.



"Per Meneghin l'arte è il medium con il quale l'artista conosce se stesso e il segno dell'incosapevolezza che l'ha generata. L'esito formale è un astrattismo gestuale di fondo su cui giacciono dei segni concreti, dei veri e propri oggetti che sono applicati sulla tela per essere interpretati. L'artista è il primo dei suoi spettatori, si pone sul loro stesso piano, perché ne condivide lo stato di partenza: l'inconscio - sottolinea Giacomo Pellini, curatore - L'esposizione di Bussana proseguirà sino al 28 agosto".