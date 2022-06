Imperia: successo per lo spettacolo ‘Un sogno in crociera’ con gli allievi e insegnanti dell'associazione Pànta Musicà

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto lo spettacolo dal titolo ‘Un sogno in crociera’ con protagonisti allievi e insegnanti dell'associazione Pànta Musicà.

“Ci ha provato la pioggia – spiegano dall’associazione - a impedire la partenza della nave Musica per il Sogno in crociera degli associati di Pànta Musicà, ma non ci è riuscita! Musicisti di ogni età, accompagnati dai loro Maestri si sono esibiti sostenuti da un caloroso pubblico che è diventato parte integrante dello spettacolo. La Maestra Giorgia, con grande abilità, si è trasformata da narratrice di fiaba per i più piccoli a presentatrice, trasmettendo sempre la sua innata simpatia e il suo calore umano. Veronica Ioppolo, Luca Ardissone, Leonardo Ferretti Gallino, Giovanni Sardo, Alessandro Sapiolo, e Maurizio Pettigiani hanno accompagnato-sostenuto-guidato gli allievi al loro debutto come solisti su una nave in crociera.

Un ringraziamento particolare, ci dice Giovanni Sardo Presidente dell'associazione, va all'Ufficio Cultura del Comune di Imperia, per il supporto logistico, a CSG Global per averci prestato le griglie per creare la scenografia, a Etlim Travel Tour Operator e a Patrizia, per averci fornito il materiale per allestirla nonché agli artisti in house per i loro bellissimi disegni che l'hanno completata e al pubblico che, in perfetto stile crocieristico, si è esibito in una body percussion e, che dopo aver seguito nell''Auditorium' le esibizioni dei brani di musica classica, in ‘Discoteca’ si è scatenato coinvolgendo con il suo entusiasmo anche i residenti di Via Vecchia Piemonte".