Esercitazione di Protezione Civile sulla linea ferroviaria Savona-Ventimiglia nella galleria Santo Stefano (Foto)

Un treno regionale proveniente da Ventimiglia e diretto a Savona si ferma cautelativamente all’interno della galleria Santo Stefano per l’urto di un oggetto (un sedile) lanciato sui binari a seguito atto vandalico su un treno precedente.

Il macchinista, sceso dal treno per effettuare le verifica al materiale rotabile durante lo svolgimento delle proprie attività incespica fratturandosi un arto inferiore ed è impossibilitato a muoversi.

Il capotreno dopo aver provveduto a prestare i primi soccorsi al collega effettua la chiamata di emergenza per richiedere l’intervento del soccorso sanitario e contatta la Sala Operativa di Trenitalia per richiedere la sostituzione del macchinista. All’insorgere di episodi di panico da parte dei viaggiatori il capotreno chiede autorizzazione all’esodo per il successivo trasbordo su autobus sostitutivi.