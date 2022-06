Sanità: dimissioni del Direttore Generale di Asl 1, il pensiero dell'Ordine dei Chirurghi e Odontoiatri

“In realtà qualche nube stava interessando, da tempo, il cielo della nostra provincia, ma la notizia diffusa oggi è pari ad un temporale estivo”.

Così si esprime il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Imperia a nome dell’intero Consiglio. “La decisione per motivi personali presa dal Dottor Silvio Falco – prosegue - giunge in un momento delicato della sanità nel nostro territorio. Prendiamo atto di questa decisione con sincera amarezza, poiché dal giorno dell’insediamento, nel gennaio 2021, era maturato via via un significativo rapporto di collaborazione e di intesa su varie tematiche che hanno interessato la salute dei cittadini e la professione medica”.

“Il Dottor Silvio Falco – termina l’Ordine - pur proveniente da un’altra regione, aveva con entusiasmo assunto questo incarico sapendo coniugare il suo sapere medico con le problematiche amministrative, dimostrando molto equilibrio e professionalità. Non resta che augurare al Dott. Falco un futuro maggiormente ricco di soddisfazione ma anche di serenità”.