Sanremo: Amaie Energia al lavoro sulla pista ciclabile, sistemata la zona della Foce. All’orizzonte un progetto per le aree verdi senza vegetazione (Foto)

Nuovo volto per la pista ciclabile in zona Foce. Negli ultimi giorni Amaie Energia è intervenuta per la sistemazione di un’area da troppo tempo abbandonata con erba cresciuta a dismisura e uno stato di generale abbandono che non faceva bene alla città alle porte dell’alta stagione.

L’azienda ha sistemato la vegetazione, tagliato l’erba, messo in sicurezza la pista eliminando i rami che insistevano sul tracciato. E l’immagine della zona ne trae giovamento oltre a fare un passo avanti in tema di sicurezza in un periodo di grande siccità ed elevato rischio di incendi.

E ora si guarda al futuro. All’orizzonte, infatti, ci sarebbe infatti un progetto per riqualificare le aree ancora prive di vegetazione.