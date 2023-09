Lilt e Asl 1 Imperiese: "La prevenzione è importante", scatta il mese 'rosa' ma le donne rispondono solo al 40% (foto e video)

Sono i dati scritti “nero su bianco” a farci capire veramente che il tumore alla mammella è il "big killer numero uno": nel 2022 sono state stimate circa 55.700 nuove diagnosi di tumore al seno, nel 2021 i decessi calcolati sono 12.500; 834.200 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella.

Dopo il Covid sono aumentati i casi ma, grazie alle diagnosi precoci e agli investimenti, la situazione è tornata ai numeri pre pandemia. Quindi si va nuovamente verso un miglioramento della situazione. Purtroppo, nonostante la capillarità degli invii di inviti per lo screening, la risposta al momento è solo del 40%.

La crescita di questa patologia ogni anno si rivela esponenziale e pone l’Italia con l’incidenza tra le più alte del mondo, ma con la mortalità più bassa. Questo grazie a una più corretta informazione unita a una maggiore sensibilizzazione della donna e sempre più impegno nella ricerca scientifica.

Le interviste

Nel mese di ottobre si rinnova annualmente l'appuntamento con la” Campagna Nastro Rosa - LILT for Woman” per tenere sempre alto il livello di attenzione delle donne sull'importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella. “Nella Provincia d'Imperia la collaborazione Lilt-Asl1 viene vissuta nella più ampia cooperazione e 'Ottobre Mese Rosa' – sottolinea il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi - rappresenta uno degli esempi di totale sinergia e comunicazione che si concretizza su vari fronti”. Ad esempio è stata ampliata l'offerta del cosiddetto 'pacchetto donna', ad ottobre infatti sarà possibile fare pap test e mammografia insieme. E ancora grazie al lavoro della Brest Unit e di tutti e tutte i nostri radiologi e radiologhe di Sanremo e Imperia, sono in costante crescita i posti disponibili, almeno 1.000 sono le prenotazioni ogni mese. Inoltre colgo l'occasione per ringraziare tutto il nostro personale che è in prima linea nel contrasto delle patologie oncologiche, dall'attività in ospedale a quella relativa agli screening”.

Per la vice sindaca di Sanremo Costanza Pireri: “Come ogni anno Asl e Lilt scendono insieme in campo, per mandare un forte messaggio alle donne in occasione del mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Penso che il mio ruolo di amministratore, sia anche quello di operare per la salute dei cittadini e allora quale è il miglior momento per invitare le donne a volersi bene, a tutela della propria salute, aderendo agli screening dell'Asl e se non in età screening, ad effettuare visite di prevenzione senologica”.

“La nostra Associazione – evidenzia il presidente della Lilt provinciale Dott. Claudio Battaglia - diventa così partner unico, in quanto è l'unica del terzo settore, dotata di attrezzature e specialisti propri per l'attività di prevenzione oncologica, e pertanto in grado di "alleggerire" la pressione sulla struttura pubblica: Mammografie ed Ecografie Mammarie, nella fascia di età non propriamente di screening, dai 35 ai 50 anni e oltre i 70 sono attività di prevenzione che la LILT effettua durante tutto l'anno, mentre rimane la disponibilità per le donne che aderiscono al programma di Screening Mammografico (50-69 anni) di effettuare la Mammografia nei periodi di intervallo, soprattutto nelle situazioni a basso o medio rischio. Il nostro impegno nel Mese Rosa – conclude Battaglia - ha la finalità di promuovere la cultura della prevenzione, come metodo di vita, uno stimolo al benessere della donna, affinché tutte le nostre concittadine possano avere la possibilità di fare prevenzione tutto l'anno”. In caso di dubbi è sempre attiva la mail dedicata della Lilt: senologolilt@gmail.com

Le iniziative LILT nel Mese Rosa 2023

Nel programma manifestazioni ed eventi 2023, la LILT, Associazione Imperia - Sanremo, ripropone per il quarto anno consecutivo il Concorso "La Vetrina in Rosa" rivolto agli esercizi commerciali, escluso quelli alimentari, di tutta la Provincia. Una manifestazione, libera e gratuita, che è andata sempre più crescendo, coinvolgendo tutte le attività commerciali delle nostre città. Le Associazioni di commercio sono partecipi nella giuria per indicare le tre vetrine che saranno scelte e premiate con una targa LILT

Appuntamenti LILT

Domenica 1° ottobre alle ore 12,30

presso il ristorante "Rio del Mulino a Rocchetta Nervina si svolgerà l’8° Gala della Solidarietà, organizzato dalla Delegazione LILT di Bordighera.

Giovedì 5 ottobre ore 16,30

presso la COOP di Imperia: Conferenza del Presidente Dr. Battaglia: “Alimentare la Prevenzione

Venerdì 6 ottobre alle ore 16

presso la COOP di Sanremo: Conferenza del Presidente Dr. Battaglia: “Alimentare la Prevenzione

Sabato 7 ottobre ore 16

Perinaldo: Convegno “Prevenire è vivere”

Venerdì 13 ottobre ore 18,00

Pontedassio, presso la sede della ProLoco Conferenza “Prevenire è vivere: Come, Quando e Perché”

Venerdì 14 ottobre 8,30 - 15

Sanremo presso Grand Hotel Des Angleis Convegno "Tumore della mammella". Ottobre vede due giornate benefiche all’insegna dello sport il 3° Trofeo tennis “Io gioco per la LILT" organizzato dal Club Tennis Armesi con il Patrocinio del Comune di Arma

Domenica 22 ottobre

Pian di Poma, premiazione del torneo giovanile “Freesby Yup”, dedicato alla memoria di Fulvia Pavone,

Venerdì 24 ottobre ore 16,30

presso la COOP di Ventimiglia: Conferenza del Presidente Dr. Battaglia: “Alimentare la Prevenzione

Domenica 2 ottobre a Taggia

“Camminata tra gli olivi con banchetto, distribuzione di opuscoli informativi e incontro con il Presidente con partenza ore 9

Grazie alla disponibilità della pasticceria Cake Mamas in via Roma, 145 a Sanremo, quest'anno potranno essere acquistati dei biscotti confezionati singolarmente a forma di Fiocco Rosa: il 25% del ricavato della vendita sarà devoluto alla LILT Imperia Sanremo. Nei negozi di fiori e chioschi, verrà chiesto di applicare un fiocchetto rosa su ogni confezione regalo venduta, pianta o bouquet, un ulteriore modo per ricordare una volta in più di prenotare visite di controllo. Fiocchi rosa e opuscoli informativi saranno distribuiti alle Amministrazioni Comunali, alle farmacie e parafarmacie di tutta la Provincia, negli Ospedali

Monumenti e siti di primaria importanza saranno illuminati di rosa in ogni città ma saranno realizzate anche creazioni per abbellire angoli, piazze, incroci di strada, per aiutarci a diffondere il nostro messaggio sulla Prevenzione. Quella contro il tumore al seno è una delle sfide più rilevanti: Il nostro obiettivo è far sì che tutte le donne, abbiano consapevolezza dell'importanza della prevenzione, una gara difficilissima contro il cancro che rilanciamo con forza ogni anno e richiede l'impegno di tutti noi. La Prevenzione è l’unica arma efficace contro il cancro e capace di vincerlo.