Ventimiglia, Biblioteca Aprosiana: il Comune pubblica l'avviso per realizzare un calendario unico di tutte le iniziative

Nell’ambito delle linee programmatiche di mandato, l’Amministrazione Comunale intende realizzare un calendario unico di tutte le iniziative a carattere culturale ed artistico che si realizzeranno nelle sale della Civica Biblioteca Aprosiana, al fine di ampliare l’offerta culturale messa in opera nei confronti della cittadinanza, promuovendo ed approntando azioni, competenze e risorse attraverso l’adozione di linee guida comuni.

A tale riguardo la Giunta Comunale, su input del Sindaco Di Muro e dell’Assessore Calcopietro, ha approvato un apposito avviso rivolto a tutti i soggetti che intendano organizzare a vario titolo eventi culturali sul territorio cittadino, aventi scopo di promozione culturale ed artistica, consentendo agli stessi la possibilità di realizzare in maniera organica e performante autorevoli eventi culturali che si realizzeranno presso la Biblioteca Aprosiana nell’anno 2025.

“L’idea della redazione di un calendario di eventi anche per la Biblioteca Aprosiana, dichiara l’Assessore Calcopietro, sulla falsariga di quanto abbiamo già realizzato per le manifestazioni cittadine, nasce dal proposito e dalla volontà di valorizzare maggiormente la Biblioteca, quale polo culturale cittadino di eccellenza per le associazioni che normalmente operano nell’ambito culturale ed artistico, attraverso la calendarizzazione di iniziative ed eventi che presentino particolare interesse intellettuale per la cittadinanza. Lo scorso inverno la Biblioteca ha ospitato alcuni format nuovi, fra i quali maggiormente significativi: il “Natale in Aprosiana”, prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 650 alunni delle scuole primarie a letture di favole e racconti a tema natalizio, in collaborazione con la Pro Loco Intemelia; “La stampa va in biblioteca” a cura dell’Associazione Pro Cultura con ospiti del giornalismo di caratura nazionale; la prima edizione del Festival del noir “Ventimiglia in giallo”, format che verrà ripetuto nel marzo 2025 con la seconda edizione, ad opera dell’Associazione “Il Picchio”. Ringrazio la Biblioteca per la consueta collaborazione alla realizzazione di iniziative che possono accrescere il valore culturale ed artistico della comunità ventimigliese, attraverso il fondamentale contributo delle molteplici associazioni esistenti”.