Sanremo: martedì e mercoledì prossimi due interruzioni di corrente in diverse parti della città

A causa di una urgente riparazione di un guasto, Dea Spa (ex Amaie) eseguirà una serie di lavori sui propri impianti che comporterà due interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

Le interruzioni sono state programmate, dalle 14 alle 16 di martedì 24 e negli stessi orari del giorno successivo, mercoledì 25. Riguarderanno le utenze in:

- corso Mazzini dal civico 64 al civico 70, civ. 110 pari e civ. 415, strada Tre Ponti, civ. 13 e 34

- regione Beuzi (Strada Cascine Lunaire, Strada Collette-Beulle, Strada Del Colle)

- Bussana (Piazza Chiappe. Piazza Don Lombardi, Strada Bussana Vecchia, Via Delle Scuole, Via Circonvallazione, Via Geva, Via Marsala, Via Al Mare);

- Valle Armea (strada Armea civ. 1 e 20 – via Ammazzatoio civ. 14 e via Frantoi Canai 1) – via Aurelia civ. 6 Taggia

Come sempre l’azienda evidenzia come gli impianti debbano considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.