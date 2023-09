Taggia: affidamento campo da calcio Ezio Sclavi, a sorpresa iter sospeso

In ballo c'è l'affidamento dei due campi da calcio, quello principale e l'altro più piccolo in sintetico per calcio a 5 o 7. Lo Sclavi, è stato chiuso a ottobre e riaperto soltanto per consentire l'EduCamp Coni. Rimangono quindi escluse le tribune e gli altri manufatti, considerati non agibili o da abbattere e di cui si occuperà il Comune in una seconda fase.