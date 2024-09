Bordighera, marciapiede in via Vittorio Emanuele II: un tratto verrà riqualificato (Foto)

Verrà riqualificato un tratto di marciapiede di via Vittorio Emanuele II a Bordighera. E' stato, infatti, approvato, in Giunta, il progetto di fattibilità tecnico-economica.

"Il tratto di marciapiede di via Vittorio Emanuele tra via Roma e via Noaro, lato mare, verrà riqualificato" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e l’ufficio tecnico sta portando avanti tutte le procedure e le fasi progettuali successive".

"La pavimentazione sarà in listelli di cotto posati con schema a spina di pesce, come per gli altri interventi analoghi che abbiamo già compiuto" - svela il primo cittadino.