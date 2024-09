Musica, street food e vino: Camporosso ospita la prima edizione di 'Indie Ponente' (Foto)

Un festival di musica originale e indipendente andrà in scena sabato 28 settembre all'Arena Bigauda a Camporosso. Si tratta della prima edizione di Indie Ponente.

Tanti artisti, locali e non, si esibiranno per l'occasione, come i Meganoidi. Sarà l’unica data ligure del “Brucia Ancora Tour” per festeggiare i vent’anni di Zeta Reticoli. Vi saranno anche l’ideatore di Indie Ponente Amado, il quartetto Haji che presenterà il nuovissimo lavoro “Lexotan Sailor”, i Mania da Lodi, direttamente da Torino Carlomagno, il cantautore torinese Errico Canta Male e i Panicosparso djset. Sarà Radiomandrake a presentare il primo Inde Ponente.

I cancelli verranno aperti alle 17.30 mentre i concerti inizieranno alle 18. Non vi sarà solo musica, si potranno trovare anche street food, street market, experience, un concorso fotografico in collaborazione con Galleria d’Arte Sant’Agostino e uno speciale evento sull'abbinamento musica e vino con Kevin Kicherer, punta di diamante della scena enologica berlinese.