Bordighera: bagni pubblici alla stazione chiusi da tempo, Ramoino "L'anno scorso una promessa del Sindaco, ma ancora niente"

“Dall’estate scorsa i servizi igienici pubblici della stazione di Bordighera sono chiusi per un imprecisato problema manutentivo. I cittadini che transitano in quell’area, sopratutto anziani, sono privi di un servizio essenziale e, ovviamente, molte le lamentele”.

Sono le parole del Consigliere comunale del gruppo Misto a Bordighera, Giovanni Ramoino, che ha raccolto le lamentele di residenti e turisti per un servizio che è fondamentale. “Il problema è accentuato dalla massiccia presenza di turisti, ma anche lavoratori che utilizzano il trasporto in treno, i tassisti della zona, non possono utilizzare i bagni”.

Nel settembre del 2021 Ramoino presentò una interrogazione al Sindaco: “Nell’occasione – prosegue – ricevetti l’impegno all’installazione, nell’area della piazza antistante la Stazione, di un moderno manufatto, analogo a quello posizionato sul lungomare, che avrebbe servito viaggiatori e ospiti in transito nella centrale piazza cittadina. Ad oggi, la promessa, una delle tante, non è ancora stata mantenuta. Speriamo che lo sia al più presto, perché lo chiedono in molti”.

I locali dei servizi igienici della stazione di Bordighera, di proprietà delle ferrovie, venivano gestiti dal Comune con una concessione al gestore del servizio ambientale (Docks Lanterna): “Immagino che i proprietari (Rfi) siano stati informati dell’interruzione del servizio, in locali la cui manutenzione straordinaria dovrebbe competere, in quanto proprietari. In ogni caso ho provveduto, in questi giorni, a farlo io stesso, chiedendo un loro interessamento vista l’interruzione di un servizio essenziale nel contratto di trasporto”.

Qualche lamentela arriva da residenti e turisti, per i forti odori e la sporcizia, nei giardini attorno alla stazione: “Sono accentuati dal caldo e dal mancato intervento – termina Ramoino – ma anche un problema sanitario per una località che vive di turismo. Risolverlo con urgenza aiuta tutti a vivere meglio e in salute: per i maleducati e gli incivili, che sporcano con la scusa di un mancato servizio, nessuna scusa. Finiscono per fornirla a chi promette e non mantiene”.