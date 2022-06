Festa della musica a Cervo: successo per il concerto all’alba, aspettando l’omaggio ad Antonio Rostagno

Un centinaio di persone assiepate sugli scogli del Porteghetto per un evento che ogni anno saluta l’arrivo dell’estate fondendo musica e mare e regalando uno spettacolo suggestivo. È il concerto all’alba, evento che ogni anno a Cervo dà il via alla Festa della Musica e che regala atmosfere magiche fondendo il suono del mare con quello degli strumenti. Protagonisti stamane, dalle 5.45 all’alba inoltrata, Claudio Bellato (chitarra) e Maurizio Pettigiani (Cajon) con il Bellato Pettigiani Acoustic Duo e le loro composizioni originali.

La Festa della Musica di Cervo è dedicata quest’anno al Maestro Antonio Rostagno, ed è proprio con l’evento clou di questa sera che l’omaggio a uno dei protagonisti del Festival Internazionale di Musica da Camera prenderà vita. Alle 21.00, all’Oratorio di Santa Caterina, si svolgerà un concerto del M° Andrea Bacchetti al pianoforte (in programma brani di Bach, Scarlatti, Debussy, Berio e Reghezza). La serata prevede interventi del giornalista Stefano Delfino e del flautista Paolo Ferrigato che ricorderanno il M° Antonio Rostagno. Il M° Marco Reghezza dialogherà con il M° Andrea Bacchetti introducendo i brani. A chiusura del concerto, sarà eseguito un brano per pianoforte e clarinetto, scritto dal M° Reghezza in memoria di Antonio Rostagno, al pianoforte Andrea Bacchetti e al clarinetto Alessandro Barlucchi.