Task force per reati ambientali a Sanremo: in cinque mesi 750 sanzioni e diverse denunce penali (foto)

“Il controllo ambientale – dichiara il sindaco Alberto Biancheri -è un’attività che portiamo avanti da anni, in modo silenzioso, grazie ad una task-force che abbiamo creato qualche anno fa. Oggi abbiamo deciso di diffondere i dati perché non passi l’idea sbagliata che chi commette questo tipo di illecito rimane impunito. Al contrario, Sanremo è una città con un controllo del territorio molto forte anche sotto il profilo ambientale e settecentocinquanta sanzioni in cinque mesi lo dimostrano. E’ un’attività complessa che richiede appostamenti e videosorveglianza soprattutto in zone periferiche o collinari, e di questo voglio ringraziare Polizia Municipale, ispettori ambientali e Rangers d’Italia per il loro operato su questo fronte".

"Rimane paradossale dover destinare uomini, tempo e risorse a questa attività quando abbiamo due centri di raccolta gratuita, vari ecopunti sul territorio e un ottimo servizio gratuito di raccolta ingombranti a domicilio: nonostante tutto questo c’è una piccola minoranza che preferisce buttare rifiuti nei boschi o in mezzo alla strada, producendo un danno ambientale ed economico per tutta la collettività. Sappiano, questi incivili, che continueremo serrati nei controlli e nelle sanzioni, che possono prevedere anche la denuncia penale”, sottolinea il primo cittadino.