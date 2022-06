Sbullonano e rubano un cestino, utilizzato per gettare i sacchetti con le deiezioni canine. Accade anche questo, purtroppo, a Ospedaletti in via dei Pepi.

Un furto incredibile che è stato confermato dall’Amministrazione comunale, alla richiesta di un residente della zona, che questa mattina non ha più trovato il cestino, ma degrado e sporcizia a terra.

Alle lamentele del cittadino ha risposto il vice Sindaco, confermando il furto avvenuto nelle ultime ore.