Coronavirus: continuano a crescere i numeri, oggi 155 nuovi casi in provincia e tasso di positività quasi al 22%

Sono 1.709 i nuovi casi di covid, rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, dei quali 155 in provincia di Imperia, 201 in quella di Savona, 895 a Genova e 168 a Spezia. In regione sono stati effettuati 7.850 tamponi, dei quali 1.536 tamponi molecolari e 6.314 tamponi antigenici.

Anche oggi il tasso di positività è in rialzo, oggi al 21,77%. Negli ospedali la situazione è piuttosto tranquilla con quelli della nostra provincia che vedono 17 ricoveri per Covid, uno in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. Su base regionale i ricoverati sono 159, sei in più di ieri e con 4 in terapia intensiva (-1).

Anche oggi, come ieri, non si registrano decessi mentre continuano a salire (8.922) i pazienti in isolamento domiciliare, 1.487 più di ieri.

Sotto il bollettino e il dato sulle vaccinazioni