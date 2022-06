Imperia: alla Festa di San Giovanni prosegue lo screening di Asl 1 'Oltre al colon retto', mammografie e pap test

Prosegue l'attività di screening targata Asl 1 e Croce Rossa Italiana presso la Festa di San Giovanni ad Imperia. Oltre all'impegno di prevenzione legato alla ricerca di sangue occulto nelle feci, ci sarà la possibilità di prenotare anche gli esami gratuiti di screening alla cervice uterina e mammografico.

L'iniziativa è aperta alle donne residenti in provincia di Imperia appartenenti alla fascia d'età 50-69 anni per screening mammografico, mentre la fascia tra i 25 ed i 64 anni per screening cervice uterina. Pertanto in occasione della Festa di San Giovanni, nei giorni del 22, 23 e 25 giugno dalle 17 alle 22.30, presso il camper Asl1, al già citato screening del colon retto, anche la mammografia che il pap test di screening.

Sarà possibile scegliere liberamente la sede di svolgimento dell'esame. L' Azienda Sanitaria Imperiese mette a disposizione tre radiologie (Imperia, Sanremo, Bordighera) e quattro sedi consultoriali (Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia). Gli esami sono completamente gratuiti e gli esiti saranno spediti comodamente presso l'indirizzo di residenza dell'interessata.