Manutenzione della pista ciclabile: il nostro lettore Riccardo chiede maggiore attenzione e pulizia

Un nostro lettore, Riccardo Di Giovanni, ci ha scritto per avere delucidazioni su un problema che interessa residenti e turisti che utilizzano la pista ciclabile da San Lorenzo al Mare ad Ospedaletti:

“Ormai è diventato impossibile correre, passeggiare o andare in bicicletta senza imbattersi in arbusti o foglie di palme appuntite che invadono gran parte delle corsie in entrambi i sensi di marcia, risultando oltre che fastidiose anche molto pericolose per gli occhi, soprattutto dei bambini che sono meno vigili contro questi pericoli. Anche il manto stradale è molto sconnesso, risultando pericoloso per eventuali distorsioni per chi cammina e corre o rovinose cadute per chi pedala o pattina. Io, come credo gran parte degli utenti della pista ciclabile, chiedo che si pensi a una maggiore manutenzione della pista e, se ciò accadesse, anche chi la frequenta si adopererebbe per mantenerla pulita. Sarebbe bello (e utile) per tutto il nostro turismo se, almeno nel periodo estivo, venisse incaricata una squadra di 4 operai con il compito di provvedere giornalmente alla manutenzione del verde e della pulizia di tutto il tratto. Magari un pezzetto alla volta, diventerebbe un gioiellino che tutti ci invidierebbero davvero”.