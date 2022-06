Taggia: due Canadair e un elicottero impegnati anche stamattina per lo spegnimento dell'incendio di ieri (Foto)

Ecco come si presenta oggi la montagna dopo l'incendio di ieri (sotto le foto dello spegnimento)

Stanno operando ben due Canadair e un elicottero, senza dimenticare che da ieri hanno operato (e stanno ancora lavorando) i Vigili del Fuoco della nostra provincia, coadiuvati dai colleghi arrivati da Lucca, Genova, Pistoia, Torino e Savona e dai Volontari antincendio di diverse zone dell’imperiese, questa mattina per spegnere le fiamme dello spaventoso incendio divampato poco dopo le 14 a Taggia.

L’incendio, che ha creato ieri una colonna di fumo visibile da quasi tutta la provincia, alimentato dal vento e favorito da caldo e siccità, ha devastato una importante porzione di macchia mediterranea mettendo in pericolo anche alcune abitazioni tanto da predisporre inizialmente l’evacuazione di alcuni residenti. I soccorritori hanno anche dovuto aiutare alcune persone ad uscire dai boschi della zona. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma i danni materiali e naturali sono ingenti.

Con il calare del buio gli uomini hanno contenuto le fiamme in attesa dell’alba, quando i due Canadair e alcuni elicotteri hanno ripreso il loro lavoro. I Carabinieri hanno ieri individuato il terreno dal quale sono partite le fiamme; il proprietario è stato identificato e sarà denunciato.

L'incendio è partito nel primo pomeriggio di ieri da una baracca utilizza come abitazione di fortuna e, nel giro di un'ora, le fiamme sono salite velocemente lungo la collina vicino ai piloni dell'autostrada con la colonna di fumo ben visibile anche a chilometri di distanza. Il fumo ha interessato solo parzialmente l'autostrada che è rimasta aperta al traffico su una sola corsia così come la Provinciale 548.

Sul posto si sono concentrate squadre dei Vigili del Fuoco da tutta la provincia oltre alla Protezione Civile e ai volontari anti incendio. Presenti anche i Carabinieri Forestali, la Croce Rossa e la Polizia Locale. Sul posto hanno lavorato ieri 35 vigili del fuoco, 38 volontari, tre canadair e un elicottero regionale.