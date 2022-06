Incendio in valle Argentina: Vigili del Fuoco in arrivo da Liguria e Piemonte, campo base a Taggia per la notte

Saranno ore di lavoro senza sosta per i Vigili del Fuoco e i volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato questo pomeriggio in valle Argentina con una colonna di fumo visibile da quasi tutta la provincia.

Nel tardo pomeriggio si è attivata la colonna mobile che porterà in zona pompieri da Genova, Savona e Torino per oltre una trentina di unità; sarà allestito il campo base a Taggia per monitorare la situazione durante la notte.

Con il calare del buio l’obiettivo sarà quello di contenere le fiamme in attesa dell’alba, quando i mezzi aerei potranno riprendere il loro lavoro. L’incendio, anche se meno impattante rispetto al pomeriggio, è ancora attivo e di certo servirà un’altra giornata di lavoro per avere ragione delle fiamme.

Il rogo, alimentato dal vento, favorito da caldo e siccità, ha devastato una importante porzione di macchia mediterranea mettendo in pericolo anche alcune abitazioni tanto da predisporre inizialmente l’evacuazione di alcuni residenti. I soccorritori hanno anche dovuto aiutare alcune persone ad uscire dai boschi della zona. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma i danni materiali e naturali sono ingenti.

Intanto i Carabinieri hanno già individuato il terreno dal quale sono partite le fiamme; il proprietario è stato identificato e sarà denunciato.