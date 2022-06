Una spessa coltre di fumo nero si è alzata nel primo pomeriggio di oggi in direzione dell'autostrada A10 per via dell'incendio divampato in una campagna sulla Provinciale tra Taggia e Badalucco all'altezza del cavalcavia.

Il vento ha spinto il fumo in direzione della valle proprio verso la A10 che, però, non è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.