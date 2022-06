Mentone: grande successo per i prodotti della 'Pasta Fresca Morena' al ristorante 'La Colombale' del Casinò

Serata di grande successo per Pasta Fresca Morena e il Ristorante Le Colombale del Casinò Barriere di Menton. Un'esperienza da ripetere per la sua scenografia in una location affacciata sul mare.

Copiosi i primi piatti del pastificio che sono stati preparati in diretta ieri sera dalla famiglia Bruno e cucinati con la maestria dei cuochi e dello Chef Andrea Fontana.

“Abbiamo sposato questa iniziativa - racconta Ramon Bruno - con i nostro cliente ‘Le Colombale’ del Casinò Barriere perché crediamo nella forza della collaborazione ma soprattutto per dare l'opportunità ai presenti, di vivere un'esperienza diversa dalle solite, assistendo alla preparazione della pasta fresca. Un vero e proprio reality che si è concluso con una gustosa cena a base di primi piatti”.

“Con i nostri prodotti e la nostra esperienza – termina - siamo in grado di trasferire tutta la passione per il nostro lavoro e ieri sera abbiamo avuto l'opportunità di mostrare in diretta l'arte che portiamo avanti da quattro generazioni a tutto il pubblico presente. Un'occasione anche per il Ristorante per proporre nuove iniziative sempre nel rispetto della qualità e con lo stile che lo contraddistingue”.

Tra i piatti serviti c'erano le Trofie alla Ligure con pesto fagiolini e patate, Pansotti e crema ai funghi porcini, Tortiglioni alla Carbonara, Pasta alla Amatriciana. La cena è stata accompagnata da un duo di artisti che con la loro voce e la loro musica hanno reso ancora più suggestiva questa esperienza.