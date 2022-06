'Educazione alla Legalità' nell’anno scolastico 2021-2022: la Polizia di Stato presenta i risultati degli incontri (Foto)

A conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nell’ambito del progetto concordato tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Istruzione denominato ‘Educazione alla legalità’, il Questore di Imperia ha ringraziato i Dirigenti scolastici, i docenti e tutti gli studenti degli Istituti Scolastici nella nostra Provincia che, con impegno e spirito di collaborazione, hanno attivamente partecipato ai numerosi incontri tenutisi presso le aule di ogni singolo Istituto.

Gli operatori hanno incontrato circa duemila studenti in tutta la Provincia, appartenenti agli Istituti di Istruzione Superiore di primo e secondo grado ove hanno trasmesso la cultura della Legalità trattando tematiche sociali divenute oggigiorno assai problematiche ed oggetto di studi scientifici e sociali, quali l’aumento esponenziale di uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, l’utilizzo ormai fuori controllo dei social con i pericoli ad essi correlati, il bullismo ed in particolar modo il cyberbullismo, l’aumento dei maltrattamenti in famiglia e delle violenze sulle donne, l’aumento dei decessi per incidenti stradali causati dalla distrazione alla guida.

Le tematiche sono state affrontate dai nostri operatori non solo da un punto di vista normativo sottolineando dunque agli studenti le conseguenze legali di determinati modus operandi, ma soprattutto facendoli riflettere sulle possibili cause, e sui valori del rispetto, dell’integrazione, della parità di genere, dell’inclusione, coinvolgendoli in un colloquio costruttivo, creando momenti di confronto, spunti di riflessione e mostrando loro altresì video esplicativi, nell’ottica emergente di una più vasta e moderna attività di Polizia che non si fonda più soltanto sulla repressione dei reati ma anche sulla prevenzione, agendo appunto sull’educazione alla legalità dei nostri giovani, che saranno gli adulti di domani.

La Polizia di Stato è rimasta favorevolmente colpita dall’interesse dimostrato dagli studenti dei suddetti Istituti che hanno sempre posto via via molteplici domande interagendo con gli operatori in modo attento e costruttivo.

“Auspichiamo – dicono dalla Questura di Imperia - considerato il successo ottenuto questo anno insieme alla Sezione Polizia Stradale, un altrettanto costruttivo impegno e spirito di collaborazione nel successivo anno scolastico 2022-2023 da parte degli Istituti e di quelli che, per problematiche organizzative e logistiche, non hanno potuto in questo anno partecipare”.