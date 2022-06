Un piccolo incendio, divampato per cause ancora in via d’accertamento, è divampato questa mattina poco prima delle 7.30, all’interno dell'albergo Villa Bianca, sull’Aurelia a Diano Marina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che hanno spento le fiamme in pochi minuti. I danni sono stati contenuti all’interno della cucina mentre gli ospiti sono stati fatti uscire. Non si registrano feriti.