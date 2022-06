Bitcoin Nel Mondo Supererà Il 10% Di Uso Globale Entro Il 2030

Secondo vari rapporti, negli ultimi anni c'è stata una rapida crescita nell'adozione delle criptovalute.

Un nuovo rapporto ha dimostrato che l'adozione di Bitcoin sarebbe probabilmente più rapida dell'adozione di precedenti tecnologie dirompenti come Internet. Il rapporto di Blockware Intelligence del 9 giugno afferma che la sua analisi dell'adozione di nove precedenti tecnologie dirompenti gli ha permesso di arrivare a questa conclusione.

Tasso di crescita dell'adozione di BTC rispetto ad altre tecnologie dirompenti

Secondo il rapporto, alcune delle tecnologie dirompenti utilizzate per questo confronto sono:

● Smartphone

● Social media

● Automobili

● Internet

● Energia elettrica

Una parte del rapporto recita: “tutte le tecnologie dirompenti hanno un modello simile (il modello esponenziale della curva a S). Tuttavia, l'adozione di nuove tecnologie basate sulla rete sta crescendo più velocemente di quanto chiunque possa immaginare".

La conclusione del rapporto si basava sul confronto del tasso di adozione della crescita di BTC e delle curve medie ponderate dell'adozione storica della tecnologia. L'analista ha utilizzato una metrica nota come somma cumulativa della crescita netta dell'entità per prevedere il tasso di adozione di BTC.

Il tasso di adozione globale di BTC supererà il 10% entro il 2030 in base al tasso di crescita medio cumulativo del 60%.

Adozione e saturazione di BTC

Secondo il rapporto, ci sono tre ragioni per cui l'adozione di Bitcoin raggiungerà la saturazione più velocemente di qualsiasi altra tecnologia dirompente. Sono il macro ambiente attuale, Internet e gli incentivi monetari diretti.

Il rapporto afferma inoltre che c'erano ragioni di convenienza ed efficienza per cui i consumatori avevano adottato le precedenti tecnologie dirompenti.

Ad esempio, l'adozione dell'automobile ha reso il trasporto più veloce di un cavallo o di un passeggino. Inoltre, l'adozione del telefono cellulare ha reso possibili le chiamate senza restrizioni in un luogo particolare.

Tuttavia, l'adozione di BTC dipende fortemente dagli incentivi finanziari. Pertanto, diventa una teoria dei giochi in cui la migliore risposta di ogni persona è l'adozione di BTC.

Come le tecnologie dirompenti menzionate in precedenza, anche BTC beneficia dell '"effetto rete". L'effetto rete significa che più persone adottano una tecnologia, maggiore sarebbe il valore di tale tecnologia.

Ad esempio, una piattaforma social con un solo utente ha valore zero. Tuttavia, una piattaforma social con più utenti diventa più preziosa. Lo stesso si può dire di queste tecnologie dirompenti.

Gli analisti del rapporto Blockware hanno sottolineato che il modello utilizzato per prevedere questo tasso di adozione di BTC non è ancora completamente sviluppato. Pertanto, hanno consigliato ai lettori di non utilizzare l'analisi nel rapporto come strumento di trading a breve termine o consiglio d'investimento.

Ma gli analisti affermano che il modello sarebbe raffinato. Tuttavia, hanno affermato che ci sono chiare indicazioni che l'adozione globale di BTC continuerà a crescere nei prossimi anni. Inoltre, anche il suo prezzo aumenterebbe.

La rapida crescita dell'adozione delle criptovalute negli ultimi anni

Un dato del 2021 di TripleA afferma che ci sono più di 300 milioni di utenti crittografici nel 2021. TripleA è un gateway di pagamento crittografico globale. Tale importo mostra che c'è un aumento medio del 3,9% del tasso di criptovalute in tutto il mondo.

Il rapporto afferma inoltre che "Vietnam, India e Pakistan (in quest'ordine) hanno la più alta adozione di criptovalute".

Due mesi fa, un sondaggio condotto da Gemini (un importante scambio di criptovalute) ha rivelato che nazioni come Brasile, Hong Kong e India hanno sperimentato una maggiore adozione delle criptovalute nel 2021.

Oltre il 50% degli intervistati di queste nazioni e di altre 17 nazioni ha rivelato di hanno fatto il loro primo investimento in criptovalute nel 2021.