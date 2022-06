Elezioni Amministrative: il 'caso' dell'errore sulla percentuale votanti sui siti del Ministero (Foto)

Nasce il ‘caso’ dei dati sull’affluenza alle elezioni Amministrative di Perinaldo. Un caso che, comunque, non è particolarmente grave, in quanto si tratta molto probabilmente di un errore di calcolo fatto al Ministero, dopo la ricezione dei dati dal Comune di Perinaldo.

Sembra infatti che, anche i dipendenti del comune abbiano scritto immediatamente una Pec alla Prefettura di Imperia, dopo aver visto i dati sui siti di Eligendo che riportavano (e riportano ancora adesso) la percentuale votanti all’83,95% (ore 23). Ci hanno contattato in molti da Perinaldo, per evidenziare come questa fosse assolutamente sbagliata e, dall’ufficio elettorale del Comune lo hanno confermato.

Hanno infatti votato in 408 sui 766 aventi diritto, per una percentuale che è quindi del 53,26%. Nella precedente tornata elettorale, invece, furono 488 i votanti e, anche se non siamo in possesso del numero degli aventi diritto, questo non è cambiato di molto e, quindi, la percentuale fu intorno al 60%, oggi in calo circa 7/8 punti.

Un caso, quello di Perinaldo che probabilmente è emerso perché dal Ministero avrebbero utilizzato come numero degli aventi diritto, i 488 che avevano votato alle precedenti Amministrative. Questo emerge anche dal fatto che, proprio sui siti del Ministero anche le percentuali delle 12 e delle 19 erano particolarmente elevate.