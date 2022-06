Elezioni a Taggia: ecco come sarà composto il Consiglio comunale, 11 Consiglieri alla maggioranza

Ovviamente ci saranno anche dei 'ripescaggi', visto che il Sindaco dovrà scegliere la Giunta e, in Consiglio entrerebbero i primi dei non eletti. Rimarrebbero esclusi al momento : Alessia Giulianetti con 208 preferenze, Paola Oggero 195, Raffaello Bastiani 192, Elisa Anfossi 179, Silvia Petrucci 145. Raffaello Bastiani è l'unico degli amministratori uscenti a non essere riconfermato.

Stando ai risultati attuali che arrivano dai seggi, si registrano: 5.014 voti per Mario Conio, 633 per Gabriele Cascino, 271 per Marco Ardoino e 196 per Giuseppe Lo Iacono. Questo vorrebbe dire che allo stato attuale la minoranza sarà composta da 3 consiglieri per la lista di Cascino (Giuseppe Federico 121 Domenico Garofalo) e uno a testa per Lo Iacono e Ardoino.