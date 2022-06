Un altro tutto esaurito per la rassegna “Note di Palazzo” dello studio Sanremo Musica 2000 (Foto)

È sempre molto seguita l'edizione 2022 della rassegna “Note di Palazzo” dello studio Sanremo Musica 2000 al salone della chiesa Evangelica Valdese di Sanremo. Nel fine settimana è andato in scena il terzo appuntamento, quello delle “Coccole Armoniche”, il secondo sold out di stagione.

“Il grande lavoro della prof. Erica Martini non è soltanto l’insegnamento della musica ma attraverso il suo impegno e il suo grande amore per quest’arte, riesce a donare ai suoi ragazzi lo spirito delle note come importante mezzo per la loro crescita e la loro vita futura - dichiarano dallo studio Sanremo Musica 2000 - un ringraziamento speciale ai genitori che li sostengono e al grande lavoro di coordinazione dietro le quinte di Claudio Zappa, Francesca Nocita, Salvatore Macaluso ed Enrico Moraglia”.