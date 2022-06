Sanremo: acqua non potabile in una zona di Verezzo, non si potrà bere nemmeno dopo la bollitura

Acqua non potabile in una zona di Verezzo a Sanremo, più precisamente dall’acquedotto ‘Fiorenza’ e in località Rodi. I prelievi effettuati dall’Asl 1, infatti, hanno evidenziato la non potabilità dell’acqua, limitandola a soli scopi igienici. Dalla sorgente sono stati trovati livelli alti di zinco e ferro.

Importante anche il fatto che l’acqua non è destinata al consumo umano, in quanto non potabile neppure con la bollitura. Si tratta comunque di una zona ristretta a poche abitazioni. Il Comune ha chiesto a Rivieracqua di intervenire sulla rete di distribuzione dell’acquedotto, per cercare la causa dei valori riscontrati e ad eliminare le anomalie.