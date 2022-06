Imperia: ieri pomeriggio la festa di fine anno della Primaria di piazza Mameli, presente anche il Sindaco (Foto)

Si è svolta ieri pomeriggio la festa di fine anno della scuola primaria di piazza Mameli a Imperia, organizzata dalle insegnanti con l’aiuto del ‘Comitato Genitori’.

Durante la festa il Sindaco Claudio Scajola, alla presenza dei piccoli studenti, delle insegnanti e delle famiglie ha inaugurato il murales fatto dai bambini e finanziato dal Comune all’interno di un progetto scolastico di arredo urbano portato avanti dall’Assessore Laura Gandolfo, presente all’evento.

La festa ha avuto l’obiettivo di far conoscere alle famiglie le politiche didattiche del plesso tese all’inclusione sociale e alla tutela dell’ambiente in sintonia con l’agenda europea 2030 per un mondo migliore e più sostenibile.

I genitori hanno ringraziato la fiduciaria del plesso Gabriella Cucchi, la Preside Elisabetta Bianchi e tutto il personale scolastico per l’anno scolastico, nonchè l’Amministrazione Comunale, e si complimentano per l’emozionante chiusura intervenuta dopo due anni di pandemia, che ha dato la possibilità ai bambini di condividere un momento di festa e di socializzazione importante.