Studente matuziano responsabile di un progetto transfrontaliero di comunicazione per promuovere il Rossese di Dolceacqua in Costa Azzurra (foto)

Il Rossese di Dolceacqua come trait d'union per rafforzare i rapporti tra il Ponente ligure e la Costa Azzurra. È quello che si prefigge un progetto che vede tra i promotori lo studente matuziano Flavio Leone. Attualmente il giovane sanremasco frequenta a Nizza il ‘Master Lingue e affari internazionali - Relazioni franco-italiane’, coordinato dal professore Jean-Pierre Darnis, ed è appunto responsabile di un progetto transfrontaliero di comunicazione, per promuovere la D.O.C. Rossese di Dolceacqua in Costa Azzurra. In particolare, si tratta di una campagna di valorizzazione enogastronomica dell'estremo Ponente Ligure, nata dalla sinergia tra l'Université Nice Côte d'Azur, l'Azienda Agricola Foresti Marco e Flavio.

“La missione del progetto – ci spiega Flavio - è quella di presentare una delle nostre eccellenze vinicole a enotecari, sommelier e agenzie turistiche della regione francese. L'obiettivo è quindi quello di creare nuove relazioni nel settore enogastronomico, sensibilizzando il pubblico azzurro sulla forte complementarità territoriale delle nostre regioni. Inoltre, la DOC Rossese di Dolceacqua è in attesa dell'inserimento nel regolamento di produzione delle sottozone ‘CRU’. Si tratta certamente di un grande risultato, che colloca questo vino tra i più importanti del panorama enologico italiano”.

È quindi un motivo in più per Flavio contribuire alla valorizzazione delle specialità ponentine e, a maggior ragione, all’evento che si terrà a fine luglio, che aprirà le porte a un'importante stagione per la D.O.C. Rossese di Dolceacqua. Sulla pagina Facebook di Foresti Wine, è online, per la prima volta in assoluto in lingua francese, una serie di 6 episodi per incuriosire gli azzurrini sulla vicinanza e sulla tradizione della nostra D.O.C., grazie alle riprese e al montaggio del 21enne sanremese Jed Ezzahidy, studente dell’Universite Nice Côte d'Azur al secondo anno del corso di laurea LLCER.