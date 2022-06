Nuovo look per lo Spazio Conad di Taggia: restyling dei reparti, servizi e attenzione alle eccellenze del territorio (foto e video)

Uno Spazio Conad completamente rinnovato è quello che ha riaperto oggi all’interno del centro commerciale La Riviera Shopville a Taggia. Nel corso delle ultime settimane sono stati fatti numerosi lavori nell'iperrmercato che hanno portato a una complessiva rivisitazione degli spazi e ad un ammodernamento dei reparti e dei servizi offerti alla clientela.





Per alcuni giorni, dal 6 al 9 giugno, il punto commerciale di via Privata Roggeri è rimasto chiuso per permettere il completamento dei lavori e soprattutto la sistemazione dei nuovi spazi di vendita. Oggi, la riapertura è stata salutata con grande entusiasmo dai responsabili del gruppo Conad Nord Ovest e in particolare dal presidente Franco Lupi accompagnato dalla famiglia, dal direttore dell’ipermercato Roberto Bellini. Presenti anche l'assessore regionale Gianni Berrino e tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Taggia. Tantissime le persone che questa mattina si sono accalcate all'ingresso per entrare nel rinnovato Spazio Conad.Tra le novità introdotte spiccano i nuovi servizi, come le casse automatiche e la spesa veloce riservata ai titolari di Carta Conad. Un sistema che attraverso la scansione della propria tessera e l'uso di un lettore di codici a barre, permette al cliente di scannerizzare direttamente i prodotti mentre li mette nel carrello, per arrivare poi alle casse dedicate dove, consegnando il lettore di codici, sarà possibile avere già la spesa memorizzata e quindi basterà semplicemente pagare.Un ulteriore nuovo servizio si trova anche al banco macelleria con la macchina che garantisce una frollatura continua di alcuni delle carni più pregiate e conosciute, come la scottona piemontese, la chianina toscana o l'angus irlandese. Il macchinario si inserisce nel cammino di innovazione offerto dal punto vendita di Taggia che in questi anni ha introdotto, ad esempio le macchine per il taglio automatico dell'ananas e l'estrattore di succo d'arancia.Non meno importante anche l'attenzione dedicata al territorio. In questa nuova veste Spazio Conad ha messo in risalto le eccellenze locali. Lo si vede negli espositori dedicati ai prodotti del ponente ligure, frutta, verdura, olio e vini con una sola costante il Km 0 che si traduce in una vicinanza alle aziende del territorio e un'attenzione al cliente. Qualità che si inserisce nel resto dell'offerta dello Spazio Conad con la panetteria e pasticceria, passando per la pescheria dove ogni giorno trovano spazio prodotti nuovi.

La cerimonia di riapertura ha visto il classico taglio del nastro da parte della famiglia Lupi e delle autorità. Intorno a loro i sorrisi delle tante persone che lavorano in questo importante punto vendita che hanno salutato con gioia e felicità i clienti impazienti di poter tornare a fare la spesa nel loro punto vendita di riferimento.