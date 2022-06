Sanremo: sabato prossimo la cerimonia per il Premio Letterario Internazionale 'Antonio Semeria'

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, che decreterà la classifica finale.

Questi finalisti della sezione 'Poesia Inedita':

Stefano Baldinu con la silloge 'Storie' (San Pietro in Casala Bologna)

Nunzio Festa con la silloge 'Piantine' (La Spezia)

Nicola Sguerra con la silloge 'Spes contra Spem' (Benevento)

Per la sezione 'Narrativa Inedita':

Agnese Berardini con 'Storia d’amore di una famiglia' (Pesaro)

Paola Maccario con 'I migranti del tempo' (Prelà)

Tiziana Piro con 'L’elisir del dott. Fred Kilder' (Francavilla - Brindisi)

Menzione per la sezione Poesia a Daniela Burò Ghiglione per la silloge 'Colori Veri' e, per la sezione Narrativa, a Pier Paolo Neggia per l’opera 'Cronache della transizione'.

Il Prof. Francesco Sabatini terrà la sua prolusione sul linguaggio calviniano e riceverà il Premio alla Carriera 'Casinò di Sanremo Antonio Semeria' 2022.

La cerimonia è prevista per sabato prossimo alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, e verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi. Nella stessa giornata verranno presentate le terne finaliste della sezione Inediti. Per i volumi e i saggi delle sezioni Editi la data di scadenza per la consegna è fissata da bando al 30 giugno.