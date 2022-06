Sanremo: domani con l'Istituto Comprensivo Centro Levante 'Arte e musica nella Pigna di Sanremo'

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione di Pigna Mon Amour organizza 'Arte e musica nella Pigna di Sanremo', domani dalle 9:30 alle 12:30 per le vie del centro storico della città.

Un percorso itinerante composto da diverse postazioni in cui si potrà assistere ad eventi musicali, di recitazione, declamazione di testi/poesie e ad esposizioni dei lavori realizzati inerenti al quartiere e alla sua storia. Il Progetto ha visto coinvolte le classi della Scuola Secondaria di primo grado, le classi quarte della Scuola Primaria A. Volta e la Scuola dell’infanzia Santa Marta. Gli studenti e le studentesse durante l’anno scolastico hanno approfondito la conoscenza del territorio in cui vivono valorizzando gli aspetti storico-sociali e culturali. La scuola quindi, vissuta come centro culturale di primo livello del territorio, per promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali” e “informali”. La scuola anche come luogo per valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte di tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari locali. Promuovere alla diffusione di esperienze volte ad educare a nuovi linguaggi, al piacere del bello e al sentire estetico, alla connessione insolita dei dati sensoriali, ai processi cognitivo-emotivi sinestetici e metaforici, all’esplorazione dei materiali, all’espressione di pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività attraverso la voce, il gesto, il segno e il simbolo, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, l’attività grafico-pittorica e plastica, l’osservazione di luoghi e di opere per sviluppare le potenzialità emotive, cognitive, linguistiche, motorie, relazionali e sociali del bambino.