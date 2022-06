Imperia: al Circolo Parasio prosegue il workshop di pittura rinascimentale con l'artista Kinira Monica Carbone

Dopo il successo della mostra "Acque Dense" al Rondò, l'artista Kinira Monica Carbone, conosciuta per aver elaborato un tipo di acquerello totalmente innovativo nella pittura figurativa attuale, presenterà un workshop di pittura rinascimentale, in cui il primo incontro verterà proprio sulla tecnica dell'acquerello.

"Sarà l'occasione per calarsi in una dimensione senza tempo, in cui il fare antico diventa presente. In una visione anche un po' alchemica che vede la creazione a partire dalla materia. Verso una conoscenza che nasce dal gesto e porta a percepire l'arte come mestiere e trascendenza". Ai partecipanti verrà consegnato un proprio kit di materiale con cui sperimenteranno le tecniche antiche delle botteghe rinascimentali italiane.