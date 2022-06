Ventimiglia: ecco le nuove scale di accesso alle spiagge, sono state installate oggi (Foto)

Sono arrivate le nuove scale per l’accesso alle spiagge del litorale di Ventimiglia, da lungomare. Sono state allestite quest’oggi e consentiranno a residenti e turisti di entrare sull’arenile, direttamente dalla zona della pista ciclopedonale.

Un accesso particolarmente comodo per tutti, che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. Qualche piccola lungaggine nella fornitura delle nuove scale, in particolare per garantire una perfetta zincatura dell’acciaio, in modo che possa resistere al salino del mare.