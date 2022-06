Sanremo: visita al parco 'Alfano' per le seconde della primaria 'Asquasciati'

Le classi 2ª A e 2ª B della scuola primaria 'Asquasciati', hanno partecipato a un'uscita didattica al parco 'Franco Alfano' per l'osservazione della natura e alla sua riproduzione artistica.

Gli alunni, guidati dalle insegnanti di classe, hanno attraversato il quartiere Foce e sono giunti al parco 'Alfano'. Dopo la merenda all'aperto e un piccolo spettacolo musicale improvvisato sul palco dell'auditorium, si è proceduto all'osservazione diretta delle piante, dei fiori e di tutti gli altri elementi della natura presenti all'interno del parco. I bambini hanno scelto un angolo da riprodurre su fogli bianchi attraverso la tecnica degli acquerelli. Così, in mezzo alla natura e al silenzio di questo incantevole parco cittadino, recentemente ristrutturato, i piccoli artisti hanno dato vita a meravigliosi quadri. È stato bellissimo poterli osservare e far loro mettere in pratica una delle tecniche apprese nel corso del corrente anno scolastico.

“L'uscita didattica si inserisce al termine di un percorso multidisciplinare di scienze e arte, in un contesto legato all'osservazione scientifica della realtà e alla sua riproduzione artistica dove tecnica e immaginazione possono fondersi in un'unica soluzione - dichiarano le insegnanti - vedere i loro sorrisi è la ricompensa più bella del nostro lavoro”.