Bordighera: incontro con gli alunni della città, presentato il video sulla storia dei 550 anni della cittadina

Ieri mattina il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, insieme all’Assessore Stefano Gnutti hanno incontrato in videoconferenza gli alunni di elementari e medie per gli auguri di fine anno scolastico.

Nell’occasione è stato presentato un filmato in tre lingue che narra la storia di Bordighera e la sua bellezza con immagini inedite, in un ideale percorso tra tesori paesaggistici ed architettonici.

“Conoscere la storia del luogo in cui si vive - ha commentato l’Assessore Gnutti - significa essere più consapevoli della propria identità e del valore e dell’unicità di ciò che ci circonda. E’ un tassello fondamentale per la crescita dei più giovani e spero che questo video possa diventare per le nostre scuole un utile strumento di formazione, oltre che di promozione del territorio".

Il video, nelle tre versioni in italiano, inglese e tedesco, è online sul canale youtube del Comune di Bordighera: