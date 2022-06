Imperia: ieri cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio 'Narratori in Erba'

Si è svolto nell’ambito della 21a edizione del Festival della Cultura Mediterranea la terza edizione del Premio “Narratori in Erba” rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia e ai bambini, compresi in questa fascia di età, che si sono cimentati in modo individuale.

Il tema ovviamente ispirato alla Fiera del Libro, era Fiabe “senza parole”. Il disegno, il fumetto, la musica e la rappresentazione teatrale dunque, in tutte le sue poliedriche sfaccettature.

Queste le scuole premiate con materiale didattico, libri e diplomi:

· Scuola infanzia Vecchia Piemonte

· Scuola infanzia Via Ulivi

· Scuola infanzia Cipressa

· Classe 2A scuola secondaria Littardi

· Classe 2E scuola secondaria San Lorenzo

· Classe 2A scuola secondaria Taggia

Inoltre i migliori racconti saranno pubblicati in un’antologia dal titolo “Non solo parole” a cura della casa editrice Antea di Taggia. Ecco i narratori in erba:

· 2 gruppi della classe 2A IC Littardi

· Sofia Lanteri classe 2a Taggia

· Martina Calzetta classe 2a Taggia

· Federico Cante classe 2a E San Lorenzo

· Gabriele Perrone classe 2a E San Lorenzo

· Mirko Perrone classe 2a E San Lorenzo

· Elisa Ruella classe 2a E San Lorenzo

· Benedetta Semino classe 2a E San Lorenzo

· Imad Rohan Christian classe 2a E San Lorenzo

Consegnati anche tre diplomi individuali ai bambini della scuola d’infanzia:

Manuel Bilbao

Siffedine Aroro

Liam Abbo

Poi tre diplomi individuali alla secondaria a:

Federico Cante 2a E IC San Lorenzo

Ad un gruppo della classe 2a A dell'IC Littardi

Mirko Perrone 2a E IC San Lorenzo

Poi 3 diplomi alle migliori illustrazioni a:

1) Classe 2A IC Littardi (gruppetto classe)

2) Classe 2A IC Littardi (un secondo gruppetto di classe)

3) Gabriele Perrone 2a E IC San Lorenzo