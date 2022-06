Imperia: alla Fiera del Libro un incontro per la rassegna “Io qui sottoscritto” (Foto)

In occasione della Fiera del Libro, Festival della Cultura Mediterranea di Imperia e in concomitanza con la mostra allestita all’Oratorio di Santa Caterina, il Notariato insieme al Rotary Club Imperia ha organizzato un incontro per illustrare la rassegna “Io qui sottoscritto”, dedicata ai testamenti dei grandi italiani, che resterà aperta fino al prossimo 11 giugno.

Sono intervenuti il Notaio Giulio Biino, consigliere nazionale del Notariato e presidente del Salone del Libro di Torino, il Notaio Franco Amadeo, presidente del Rotary Club Imperia e il Notaio Antonio Insolia, presidente del Consiglio notarile di Imperia e Sanremo.

Spiega Giulio Biino: “Sono contento che siamo riusciti ad abbinare al Festival anche la nostra mostra dedicata ai testamenti. È partita in occasione dei 150 dell’Unità d’Italia e ci siamo poi accorti di quanto interesse ci fosse nel documento testamento da parte della gente e abbiamo pensato quanto fosse interessante e anche doveroso mettere in mostra i testamenti dei personaggi che in qualche modo hanno fatto l’Italia e di personaggi famosi in genere”.

Aggiunge Antonio Insolia: “È un momento di cultura, perché questi testamenti rappresentano anche, a distanza di anni, la testimonianza di grandi personaggi. Riusciamo a cogliere il senso morale dell’autore, la sua cultura, i suoi desideri e le aspirazioni per il futuro degli eredi”.

Conclude Franco Amadeo: “È un’idea interessante che è nata dal Consiglio nazionale del Notariato e che noi abbiamo voluto portare a Imperia, per tre settimane, anche all’interno della Fiera del Libro”.