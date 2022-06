Imperia: sabato pomeriggio una sirena è arrivata al Festival della cultura mediterranea!

Sabato pomeriggio una sirena è arrivata al Festival della cultura mediterranea in Via Cascione ad Imperia accompagnata dalle musiche che, insieme alle parole, raccontano la sua avventura.

"Ad accogliere Sirenella numerosi bambini che hanno ascoltato rapiti la fiaba, creata da Pànta Musicà A.p.s. e magistralmente raccontata dalla Maestra Giorgia, ma non solo: seguendo la musica con Veronica Ioppolo, dell'Ass.Pergolesi-Musica in culla®, si sono trasformati in onde del mare, hanno incontrato pesci d'ogni tipo, hanno giocato con un piccolo delfino, dialogato con la balena Codamozza.. hanno vissuto il sogno di Sirenella.

Numeroso il pubblico, anche di adulti, tra cui Serenella Sossi che, con la sua Forma Sirena, ha ispirato la fiaba.

E' importante avvicinare i bambini alla lettura e una fiaba con le sue musiche rappresenta un binomio vincente per introdurli al piacere di perdersi tra le pagine di un libro e nella magia della musica.

Il nostro impegno nei confronti dei bambini non finisce qui, ha aggiunto Giovanni Sardo Presidente di Pànta Musicà, stiamo già lavorando a una nuova fiaba e a un nuovo concerto, dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, che verrà proposto in autunno in concomitanza con l'inizio dei corsi per l'infanzia. Chi lo desidera può tenersi informato sulle nostre attività seguendo le nostre pagine Facebook (pànta musicà-amici della musica) e Instagram (pantamusicaimperia).

Il nostro prossimo appuntamento sarà il 12 giugno alle ore 17 con i Concerti dell'Oratorio per tutti gli amanti della Musica all'Oratorio di San Pietro con il concerto 'Canti d'amore e di mistero'.".