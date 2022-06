Sportelletti del gas e dell'acqua dipinti per far rivivere il borgo di Montalto Carpasio

A Montalto Carpasio è approdata l'artista Chiara Nicodemo che, tramite la sua pittura, vuol rendere omaggio al piccolo borgo dell’entroterra imperiese.

“Chiara insieme al marito Walter si sono trasferiti da alcuni mesi nel Borgo di Carpasio attratti dagli stupendi paesaggi che il nostro Comune offre – ci spiega il Vice Sindaco Valerio Verda -. L'idea di far rivivere il Borgo è iniziata con il dipingere gli sportelletti del gas e dell'acqua. Un'iniziativa che ha avuto da tutti commenti positivi e che in un prossimo futuro potrebbe anche divenire un'attrattiva per il turismo. Un'idea semplice quella di Chiara ma che denota il grande amore e il rispetto per il nostro Territorio un buon inizio per la nostra Comunità quando dei giovani come lei vengono su da noi per stabilirvisi e per dare un contributo allo sviluppo dei nostri due Borghi uniti”.