Sanremo: acqua torbida, alghe e rifiuti nella fontana dei giardini Regina Elena, il Comune interverrà ma servono controlli per fermare i soliti incivili

Dopo tanti anni l’amministrazione comunale era riuscita a rimettere in sesto la fontana dei giardini Regina Elena rispondendo così alle accorate richieste dei tanti amanti del punto panoramico.



Dopo una lunga ‘secca’, la fontana ha ripreso vita ma, come testimonia la segnalazione di una nostra lettrice, la situazione è tutt’altro che rosea. A qualche mese dal ripristino l’acqua su mostra a dir poco torbida con un odore non certo invitante e il rischio di diventare ‘casa’ prediletta delle zanzare con i primi caldi di stagione; e poi alghe, aghi di pino e l’immancabile spazzatura per colpa dei soliti maleducati. Stando a quanto si apprende pare che l’opalescenza dell’acqua sia stata provocata anche dalla terra lanciata da qualcuno all’interno della fontana.

“È acqua riciclata non corrente come in tutte le fontane deve essere cambiata - commenta l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - la presenza delle piante contribuisce alla caduta di aghi di pino e foglie, ma non possiamo dimenticare l’inciviltà della gente che butta all’interno terra, sassi e soprattutto spazzatura. La manutenzione viene effettuata, ma c’è sempre il timore che tutto torni come prima per colpa dei soliti maleducati”.



“Abbiamo in programma un bellissimo progetto per far diventare i giardini una bellissima agorà con pietre, zone verdi ombreggiate in modo che sia un vero punto di attrazione - aggiunge Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici - ma nel lasso di tempo che intercorre prima della presentazione dei progetti la zona deve avere un decoro e una propria dignità perché ha una valenza importante dal punto di vista architettonico. Interverremo per la sistemazione”.

I giardini Regina Elena sono un fiore all’occhiello della città, apice della Pigna, punto panoramico unico in zona amato da residenti e turisti. La fontana ne rappresenta la memoria storica e, in queste condizioni, non fa onore al grande lavoro svolto per la sua sistemazione e il suo ripristino. L’estate è alle porte e si spera che il Comune possa intervenire rapidamente per rendere merito alla storia e preparare l’intera zona per chi sceglierà Sanremo come meta di vacanza.