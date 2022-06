Itinerari, da Imperia a Mondovì per valorizzare le antiche vie di comunicazione con sentieri 2M (Mare&Monti)

“Continuano le iniziative volte alla valorizzazione e all’accessibilità del nostro mare verde, le vette e i crinali della Liguria, attraverso l’ottimizzazione delle antiche vie di comunicazione e l’attivazione di connessioni con i Comuni e le aziende delle aree interne per sostenerne l’attrattività e l’economia. Uno sviluppo sostenibile che fa capo a Maurizio Pagliarini e Marco Quaranta, con tutti i collaboratori di Sentieri 2M (Mare & Monti)".



"Una realtà che ha intrapreso questo impegno dal 2017 e che ha già in serbo il prossimo itinerario cicloturistico e di trekking dal profilo storico culturale che unirà Imperia a Mondovì. Con gli itinerari già testati per cicloturismo e trekking, che partono da Montaldo di Mondovì a Loano e da Prato Nevoso a Finale Ligure, si sono ad oggi collegati 21 comuni ai quali se ne uniranno altri 15, grazie al nuovo progetto con cui arrivano a superare i 500 chilometri. Una grande opportunità di fare sinergia insieme e di creare le condizioni indispensabili per la rivitalizzazione dell’entroterra, sempre più attrattivo e indispensabile per la preziosa tenuta dell’ecosistema e della biodiversità”. Lo dichiara il vice presidente di Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale.