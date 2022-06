Taggia: ultima settimana di campagna elettorale, predisposto il programma di 'Progettiamo il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco'

Ecco il programma degli appuntamenti del candidato a Sindaco Gabriele Cascino:



- domani: Taggia, dalle 9 alle 13 presso il mercato dei portici ed il pomeriggio ad Arma, dalle 16 alle 19 in Piazza Chierotti;

- lunedì: Arma, dalle 9 alle 13 presso largo Blengino ed il pomeriggio a Taggia, dalle 16 alle 19 presso i Portici di Via Soleri;

- giovedì 9 giugno: Taggia, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso Piazza Eroi Taggesi, ad Arma dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 in Piazza Chierotti;

- venerdì 10 giungo: a Taggia dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso i portici di via Soleri, ad Arma dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 in Via Queirolo, mentre a Levà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 in zona Borghi.



"Sarà un piacere incontrare i cittadini del Comune di Taggia, ascolteremo proposte e spiegheremo il nostro programma elettorale. Una maggiore condivisione con le persone, una migliore spiegazione dei progetti, sono per noi obiettivi imprescindibili" chiosa Gabriele Cascino candidato Sindaco per la lista Progettiamo Il Futuro.