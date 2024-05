Elezioni Amministrative: presentati regolarmente i ricorsi di Sanremo e Ospedaletti, Boeri risponde a Cimiotti

Bisognerà attendere almeno domenica, ma forse martedì o mercoledì della prossima settimana, per l’estrazione a sorte della posizione di candidati a sindaco e liste, sulla scheda elettorale di Sanremo e Ospedaletti.

Questa mattina, infatti, il candidato Luca De Pasquale, ha regolarmente presentato attraverso i suoi legali, il ricorso contro la ricusazione della sua lista, che dovrebbe essere in lizza per le elezioni amministrative della città dei fiori. Oltre a lui, sempre questa mattina a Genova, si sono presentati Valentina Lugarà e Giorgio Boeri, entrambi candidati a sindaco di Ospedaletti.

“Abbiamo depositato il ricorso e attendiamo l'esito. Mi preme inoltre precisare – ha detto Boeri - in risposta alle ultime dichiarazioni del sindaco Daniele Cimiotti, rilasciate a Sanremo News, che la nostra non è polemica ma solo narrazione dei fatti. La nostra lista ‘Ospedaletti Rinasce’ è l'unica nuova e quindi ha avuto l'obbligo procedurale di autenticazione presso il Comune. Questo particolare già dimostra che si tratta solo di un vizio di forma ma non di sostanza. Tra l'altro, non rilevato dalla responsabile del servizio demografico che ha apportato l'autentica di firma, ma neanche dal segretario comunale che, come da sua stessa dichiarazione, ne ha visionato contenuto e firme”.

Ora, dopo il deposito dei tre ricorsi, il Tar ha tempo tre giorni per pronunciarsi e, in caso di respingimento degli stessi, i candidati possono rivolgersi al Consiglio di Stato che ne ha altri due per rispondere. Quindi l’estrazione, che doveva svolgersi domenica scorsa, slitterà alla prossima settimana.