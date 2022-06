Elezioni a Taggia: per Marco De Carolis (Progettiamo il futuro) "...la cultura unisce, è la chiave per valorizzare il centro storico"

"La cultura unisce, ricordo che così ho esordito dicendo progettiamo il futuro" : questo uno dei pensieri condivisi da Marco De Carolis , candidato della lista 'Progettiamo il futuro - Gabriele Cascino Sindaco', in corsa alle elezioni di Taggia del 12 giugno. Professore, uomo di cultura, De Carolis negli anni ha portato a Taggia molti autori grazie a importanti rapporti di stima e amicizia: Francesco Biamonti, Marino Magliani, Nico Orengo, solo per citarne alcuni.

Incontri e iniziative a carattere culturale che per De Carolis si potrebbero ripetere con nuovi ospiti con un intento valorizzare il centro storico. "Penso che anche le persone più pigre non possano non conoscere la ricchezza della testimonianza storica del paese, dai Domenicani ai Cappuccini e dalla Grotta dell'Arma all'Oxentina e i mille altri beodi, nascosti e sconosciuti dove ci sono sempre sorprese".