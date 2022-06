Elezioni a Taggia: Michela Poretti (Progettiamo il futuro), "Vogliamo luoghi di studio per i ragazzi e progetti di educazione civica per i più piccoli"

"Servono luoghi per studiare e progetti di educazione civica": sono alcune delle proposte di Michela Poretti, candidata della lista 'Progettiamo il futuro - Gabriele Cascino Sindaco' , in corsa alle elezioni di Taggia del 12 giugno. Lei è la più giovane del gruppo, 22 anni, studentessa universitaria, volontaria e lavoratrice, ha deciso di mettersi in gioco per fornire il punto di vista dei ragazzi del territorio.

"In quest'ultimo anno - racconta - ho fatto un'esperienza di servizio civile in un centro aggregativo giovanile. Voglio dare il mio contributo a Taggia per quel che riguarda l'istruzione e l'apprendimento perchè questi sono dei valori molto importanti per me e per un Comune. Ho colto le esperienze dei ragazzi che dicono che in zona non c'è un posto dove poter studiare. La nostra lista vuole proporre luoghi di studio e apprendimento. Ricordiamoci che l'abbandono scolastico è a un livello sempre più alto".